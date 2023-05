Te Aito 2023, le magazine

100% FENUA – Tous les dimanches à 19h30 du 5 mai au 18 juin, rendez-vous sur TNTV pour tout savoir sur la Te Aito 2023 avec votre magazine

Pendant 7 minutes, nous reviendrons sur la préparation et les enjeux de la plus grande couse de V1 au monde, la TE AITO. Déclinée dans plusieurs disciplines, et sur différents parcours, découvrez avec l’équipe de TE AITO EVENTS, les nouveautés de cette édition 2023 qui réserve de nombreuses surprises.