100% FENUA – A l’occasion de son 24e anniversaire, TNTV vous propose dimanche 30 juin à 19 h 50, un documentaire exceptionnel « Tauati Crossing 2 : voyage, océan, histoire, inclusion » signé André Vohi.

Le 29 juin, TNTV fêtera ses 24 ans. Pour célébrer cet anniversaire ensemble, la chaîne du fenua vous proposera la suite du documentaire « Tauati Crossing » le dimanche 30 juin à 19h50. tandis que la soirée du 29 juin sera dédiée au premier tour des élections législatives.

Le film retrace les 200 kilomètres de traversée non stop en pirogue double, de Tahiti à Huahine puis 40 km de plus jusqu’à l’île de Raiatea et son marae Taputapuatea, l’origine du mana.

André Vohi, réalisateur du documentaire mais aussi rameur durant l’expédition vous raconte ce que l’équipage de 18 rameurs novices a enduré durant cette traversée record…

Ce film documentaire revient en détail sur les 8 heures de rame dans la nuit noire, et sur les 19 heures de traversée à la seule force des bras effectuée par 2 rameurs atteints de handicaps et 9 rameurs novices issus des quartiers les plus difficiles de Polynésie…

Ce film révèle le courage de personnes ordinaires qui ont réalisé quelque chose d’extraordinaire.





Tauati Crossing 2 : voyage, océan, histoire, inclusion

Dimanche 30 juin à 19 h 50