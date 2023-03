Tatou : Territoriales : comment ça marche ?

100% FENUA – Jeudi 23 mars à 17 h 10, retrouvez Tiare Nui Pahuiri-Philippon pour un nouveau numéro de Tatou

Les 16 et 30 avril prochains, les électeurs du Fenua seront appelés à élire les 57 nouveaux représentants de l’Assemblée de Polynésie française. Pour ces élections, 7 listes sont en lice. Une fois élus, c’est dans l’hémicycle qu’ils siégeront pendant cinq ans. Raimana Lallemant-Moe, docteur en droit public et chercheur à l’Université de Polynésie française nous éclairera sur le mode de scrutin et le rôle de l’Assemblée.

Présentée par Tiare Nui Pahuiri-Philippon

TATOU

Tous les jeudis à 17 h 10