Tatou : Makatea Vertical Adventure

100% FENUA – Jeudi 11 mai à 17 h 10, retrouvez Tiare Nui Pahuiri-Philippon pour un nouveau numéro de Tatou

Cette semaine nous parlons de la Makatea Vertical Adventure, un rendez-vous sportif et écotouristique qui se tiendra du 19 au 23 juin. Avec 16 kms de falaise, l’atoll surélevé est un site idéal pour pratiquer l’escalade. Rappelez-vous, la 1ère édition en 2019 a eu un vif succès avec la participation des grimpeurs locaux et internationaux. Pour l’association « Makatea escalade » présidée par Heitapu MAI, c’est l’occasion de faire découvrir l’île à travers des activités tournées vers le sport et la nature. Maciek BURACZYNSKI, de la société ACROPOL, partenaire de l’évènement nous dira ce que réserve l’édition 2023.

Présentée par Tiare Nui Pahuiri-Philippon

TATOU

Tous les jeudis à 17 h 10