Tatou : les Marquises à l’UNESCO

Jeudi 16 février à 17 h 10, retrouvez Tiare Nui Pahuiri-Philippon pour un nouveau numéro de Tatou, consacré à l'inscription des Marquises à l'UNESCO.

Les Marquises inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, pourquoi pas ? Après 5 ans de travaux, le dossier de candidature a été déposée le 24 janvier dernier auprès des instances à Paris.

Une délégation d’expert devrait venir au mois de septembre pour examiner le dossier in situ et voir les biens naturels et culturels répertoriés.

Anatauarii TAMARII, archéologue et coordinateur du dossier UNESCO à la direction de la culture nous expliquera l’utilité et l’importance de cette démarche.

