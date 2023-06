100% FENUA – Jeudi 8 juin à 17 h 10, retrouvez Tiare Nui Pahuiri-Philippon pour un nouveau numéro de Tatou

Les floralies 2023 ont pris place dans les jardins de la mairie de Punaauia. 70 exposants ont investi les lieux avec des anthurinums, bougainvilliers, cordylines, plantes grasses, arbres fruitiers et bien d’autres encore afin de répondre à la demande du public.

Pour cet événement agriculteurs et artisans ont été invités pour valoriser le secteur primaire. Placées sous le thème du cocotier et ses bienfaits, les journées sont ponctuées de démonstration de greffage, d’ateliers artisanaux ainsi que de conférences sous la houlette de la Chambre de l’agriculture et la federation Heitinirau, comme nous le précise sa présidente Patricia HOATA.

Émission en reo tahiti.

Présentée par Tiare Nui Pahuiri-Philippon

TATOU

Tous les jeudis à 17 h 10