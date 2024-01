Tātou : le reo tahiti avec Florent Atem

100% FENUA – Jeudi 25 janvier à 17 h 00, retrouvez Tiare Nui Pahuiri-Philippon pour un nouveau numéro de votre magazine Tātou.

Cette semaine, nous parlerons de la parution du tome 2 de l’ouvrage intitulé « Éléments pour une étude comparative du tahitien, français et de l’anglais ». À travers leurs travaux de recherche, les co-auteurs démontrent que le tahitien est une langue comme une autre. Florent ATEM, un des auteurs, nous dira, comment, avec Félix et Carole Atem, ils sont parvenus à démontrer que le reo tahiti n’a rien à envier à d’autres langues comme le français et l’anglais.

