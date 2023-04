Tatou : le musée de Tahiti et des îles

100% FENUA – Jeudi 13 avril à 17 h 10, retrouvez Tiare Nui Pahuiri-Philippon pour un nouveau numéro de Tatou

C’est au Fare Iamanaha que nous nous trouvons aujourd’hui. Il accueille le public depuis le 4 mars. Après des mois de travaux, c’est donc dans ce nouvel espace, plus grand, plus moderne que sont exposés plus de 600 pièces. Miriama Bono, la directrice du musée, a suivi la construction du début à la fin, nous parlera des enjeux de la mise en place d’une telle infrastructure et des perspectives.

Présentée par Tiare Nui Pahuiri-Philippon

TATOU

Tous les jeudis à 17 h 10