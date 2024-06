Tātou : « Juin vert » pour lutter contre le cancer du col de l’utérus

100% FENUA – Jeudi 6 juin à 17 h 00, retrouvez Tiare Nui Pahuiri-Philippon pour un nouveau numéro de votre émission Tātou.

Après « Octobre rose » voici « Juin vert », dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du col de l’utérus. En Polynésie, il est le sixième cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes. Chaque année 20 nouveaux cas sont détectés. La Présidente de la Lutte contre le cancer, Natacha Helme nous rappelle pourquoi il est nécessaire de faire de la prévention.

