Tātou : galerie et musée Kea Kua Art

100% FENUA – Jeudi 28 novembre à 17 h 30, il sera question de migration des baleines avec Agnès Benet, directrice de l’association Mara Tohora.

Cette semaine, Tiare Nui Pahuiri-Philippon vous emmène dans un lieu atypique et original où art et histoire des archipels polynésiens s’entremêlent. Il s’agit de la galerie et musée Kea Kua Art qui a ouvert ses portes au mois d’octobre. Guillaume Proia nous dira ce qui l’a poussé à mettre en place une telle structure.

Présentée par Tiare Nui Pahuiri-Philippon.

Tātou

Tous les jeudis à 17 h 30