Tātou : bilan de la saison de migration des baleines

100% FENUA – Jeudi 21 novembre à 17 h 30, il sera question de migration des baleines avec Agnès Benet, directrice de l’association Mara Tohora.

Vous le savez elles sont dans nos eaux de juin à novembre pour se reproduire et mettre bas. Au monde, la Polynésie française est le plus grand sanctuaire pour la protection et la sauvegarde des mammifères marins. Pour en parler, Tiare Nui Pahuiri-Philippon ire à la rencontre d’Agnès Benet, directrice de l’association Mara Tohora.

Présentée par Tiare Nui Pahuiri-Philippon.

Tātou

Tous les jeudis à 17 h 30