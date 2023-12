Tātou avec Sarahina

100% FENUA – Jeudi 14 décembre à 17 h 10, pour la dernière émission de l’année, nous avons rendez-vous avec l’artiste Sarahina.

Fille fa’a’amu de l’artiste Bobby Holcomb, elle baigne dans le milieu artistique depuis son jeune âge. C’est durant ses études de droit, à Nantes, qu’elle commence peindre et depuis, elle ne s’est plus arrêtée.

A son retour de France, elle s’installe sur la terre Pa’i here à Mataiea pour se consacrer à sa passion. Sarahina s’inspire des légendes du fenua et dans ses œuvres, on retrouve un univers onirique. Rencontre avec l’artiste-peintre dans son atelier.

Présentée par Tiare Nui Pahuiri-Philippon

TATOU

Tous les jeudis à 17 h 10