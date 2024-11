Tātou avec Benoît Layrle, directeur général de Fenua Mā

100% FENUA – Jeudi 14 novembre à 17 h 30, Tiare Nui Pahuiri-Philippon vous amène à Motu Uta, découvrir le travail qui se fait au centre de recyclage et de transfert.

Sous la houlette du syndicat Fenua Mā, C’est au centre de recyclage et de transfert que sont regroupés, triés et valorisés les déchets des communes et des entreprises. Son directeur général, Benoît Layrle, nous dira pourquoi il est important de trier les déchets.

Présentée par Tiare Nui Pahuiri-Philippon.

Tātou

Tous les jeudis à 17 h 30