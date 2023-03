Taho’e Tātou : l’association Tama Nui

100% FENUA – Dimanche 5 mars à 19 h 15, retrouvez Yepo pour un nouveau magazine de Taho’e Tātou

De nombreuses personnes oeuvrent dans l’ombre à aider et protéger les plus démunis. Votre magazine a pour objectif de les mettre en lumière et vous faire découvrir ce monde de la solidarité. Emmenée par Yepo (Teipotemarama), l’équipe de Taho’e Tātou ira à leur rencontre.

Cette semaine, votre magazine vous présente l’association Tama Nui. Direction les jardins de Vaipahi à Teva i Uta où nous avons rendez-vous avec Ronnie Bennett directeur de l’association.

Diffusion : tous les dimanches à 19h15

Réalisation VIDEOPROD

Avec le soutien du Ministère du Travail des solidarités et de la formation

Taho’e Tātou le magazine de la solidarité

Tous les dimanches à 19 h 15