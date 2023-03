Taho’e Tātou : l’association Arii Heiva Rau

100% FENUA – Dimanche 12 mars à 19 h 30, retrouvez Yepo pour un nouveau magazine de Taho’e Tātou

De nombreuses personnes oeuvrent dans l’ombre à aider et protéger les plus démunis. Votre magazine a pour objectif de les mettre en lumière et vous faire découvrir ce monde de la solidarité. Emmenée par Yepo (Teipotemarama), l’équipe de Taho’e Tātou ira à leur rencontre.

Cette semaine, votre magazine vous présente l’association Arii Heiva Rau à Moorea. Cette association accompagne les jeunes de l’île dans leur quotidien et lutte contre la délinquance depuis plus de 20 ans.

Réalisation VIDEOPROD

Avec le soutien du Ministère du Travail des solidarités et de la formation

