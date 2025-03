Tahiti Ink : Patu & Orama

100% FENUA – Dimanche 16 mars à 17 h 35, suivez un nouvel épisode de la série Tahiti Ink.

Dans ce nouvel épisode de Tahiti Ink, partez à la rencontre de Patu Mamatui et Orama Wiitwer. Danseuse passionnée, Orama a un projet bien précis en tête : se faire tatouer l’arrière de la jambe. Tout au long de cet épisode, suivez les échanges entre le tatoueur et sa cliente, et plongez dans le processus de création qui aboutira à une œuvre unique, empreinte de sens et de tradition.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d’art et de tatouage !



Bleu Lagon Productions

TAHITI INK

Un dimanche sur deux à 17h35