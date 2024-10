Tahiti Ink : Patu et Tea

100% FENUA – Dimanche 20 octobre à 17 h 35, suivez le 1er numéro de la série Tahiti Ink.

Composée de 15 épisodes, la série « Tahiti Ink » nous plonge dans l’univers captivant du tatouage au Fenua à travers les yeux de 5 talentueux artistes tatoueurs locaux : Efraima Huuti, Aroma Salmon, Philippe Aukara, Patu Mamatui et Heipuanui Denouel. L’émission nous emmène dans leur quotidien au salon de tatouage, dévoilant leurs défis, leurs inspirations ainsi que les histoires touchantes derrière chaque création. Au-delà de l’aspect artistique, Tahiti Ink met à l’honneur la culture polynésienne et son riche héritage, tout en explorant les liens humains qui se tissent entre les tatoueurs et leurs clients. Pour ce premier numéro nous irons à la rencontre de Patu et Tea.



Bleu Lagon Productions

TAHITI INK

Un dimanche sur deux