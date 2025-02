Tahiti Ink : Efraima & Te’e’eva

100% FENUA – Dimanche 16 février à 17 h 35, suivez un nouvel épisode de la série Tahiti Ink.

Efraima Huuti, d’origine marquisienne, tatoue depuis son plus jeune âge. Aujourd’hui, il fait parti des plus grands tatoueurs polynésiens et transmet son savoir à son fils et ses neveux pour que perdure la tradition. Dans cet épisode de Tahiti Ink, il a rendez-vous avec Te’e’eva Tahirori, chargée de communication pour réaliser un tatouage sur son dos. L’épisode suit chaque étape, du dessin à la réalisation finale. Une immersion dans l’art polynésien, mêlant tradition et histoire familiale.



