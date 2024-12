Tahiti Ink : Aroma & Itia

100% FENUA – Dimanche 15 décembre à 17 h 35, suivez un nouvel épisode de la série Tahiti Ink.

Dans cet épisode de Tahiti Ink, découvrez Aroma Salmon, chanteur et tatoueur du Fenua, réalisant un tatouage unique pour sa nièce Itia. L’épisode suit chaque étape, du dessin à la réalisation finale sur l’avant-bras : une tortue, symbole de sagesse et de lien à l’océan. Une immersion dans l’art polynésien, mêlant tradition et histoire familiale.



Bleu Lagon Productions

TAHITI INK

Un dimanche sur deux à 17h35