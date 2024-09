Tahiti Fashion Week 2024: portraits de créateurs

100% FENUA – A partir du lundi 23 septembre, retrouvez chaque jour à 19 h 25 un portrait de créateur local, participant à l’événement.

Les 23, 24 et 25 octobre prochains, la Tahiti Fashion Week célébrera à nouveau la créativité et le talent des designers locaux, mettant en lumière la richesse de la mode polynésienne. Cet événement incontournable réunira les plus grands noms du Fenua, promettant trois journées d’élégance et d’inspiration.



Partenaire historique de la Tahiti Fashion Week, TNTV vous propose dès le 23 septembre une série inédite de 10 portraits de créateurs locaux, participants à l’événement. Ces portraits exclusifs seront diffusés chaque soir à 19h25, jusqu’au 23 octobre, pour vous plonger dans les coulisses de la mode polynésienne.

Tahiti Fashion Week 2023

Tous les jours à 19 h 25