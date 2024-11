Tahiti Fashion Week 2024 : la soirée Poerava, vendredi à 19h25

100% FENUA – Vendredi 22 novembre à 19h25, en tant que partenaire et seul diffuseur de la Tahiti Fashion Week, TNTV vous offre le meilleur de la prestigieuse soirée Poerava, soirée de clôture de l’édition 2024 !



Le public a été transporté par les collections qui mêlaient élégance et authenticité polynésienne. Moment phare de la soirée, le concours de mannequinat a révélé les étoiles montantes de la mode tahitienne. Les candidats ont illuminé le podium, défilant avec grâce et enthousiasme sous les applaudissements d’un public conquis et de professionnels du milieu.

TNTV vous propose les meilleurs moments de cette soirée inoubliable, où la mode et la culture polynésienne se rencontrent pour créer un spectacle exceptionnel. Ne manquez pas notre rétrospective exclusive de la Tahiti Fashion Week 2024 !

Tahiti Fashion Week 2024 : la soirée Poerava

Vendredi 22 novembre à 19h25