Ta’ata Tumu : la vie à Pukarua

Vendredi 21 février à 19 h 00, retrouvez un nouveau numéro de Ta'ata Tumu

Votre magazine vous emmène aujourd’hui à Pukarua, découvrir la vie des Paumotu vivant à l’est de cet archipel, un territoire isolé, loin de tout. Ici, les connexions avec le reste du monde sont rares, avec seulement un vol toutes les deux à trois semaines et un bateau qui ne fait escale qu’une à deux fois par mois.

Et pourtant, malgré cette distance, une tradition ancestrale perdure : le troc. On donne du poisson en échange de sucre, de café ou encore de viande. Vous avez déjà pu entrevoir cet aspect de la vie locale dans Ta’ata Tumu, lorsque nous avions dressé le portrait de Takina et de son cousin.

Ce soir, c’est une autre rencontre qui vous attend avec Hauraki, la mère de notre pêcheur Takina. Après une sortie sur le récif, Mamie Hauraki nous a généreusement ouvert les portes de son quotidien.

Reportage André Vohi

