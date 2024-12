Star Academy : soutient à Mayotte

DIVERTISSEMENT – Samedi 21 décembre à 19 h 20, les élèves de la Star Academy reviennent sur TNTV pour un nouveau prime déterminant.

Ce samedi, la Star Academy se mobilise pour une cause qui nous tient à cœur. Suite au cyclone dévastateur qui a frappé Mayotte, plongeant l’archipel dans le chaos, nos académiciens rendront hommage aux victimes et témoigneront leur soutien à travers une prestation spéciale. Ils interpréteront le magnifique titre « Over the Rainbow » dans une version collégiale émouvante, avec pour objectif de sensibiliser et d’aider à récolter des fonds en faveur de la population sinistrée. Un moment de solidarité et d’émotion à ne pas manquer.

Star Academy 2024

Samedi 21 décembre à 19 h 20