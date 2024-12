Star Academy : soirée spéciale carte blanche

DIVERTISSEMENT – Samedi 28 décembre à 19 h 20, pour le dernier show de l’année, les élèves prennent les commandes de la soirée : ils ont carte blanche !

Chansons, duos, medleys, ils ont tout choisi et veulent faire de ce prime un show exceptionnel qui leur ressemble. Pour briller sur scène, ils seront accompagnés de Natasha St-Pier, Ben l’Oncle Soul, Maëlle, Linh, Ycare et Lorie.

Ils ne sont plus que 6 au château et à l’issue de ce prime, ils repartiront à 5. Marguerite et Ulysse sont nommés et seront en danger samedi soir.

Star Academy 2024

Samedi 28 décembre à 19 h 20