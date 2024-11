Star Academy : soirée nostalgie

DIVERTISSEMENT – Samedi 23 novembre à 19 h 25, les élèves de la Star Academy reviennent sur TNTV pour un nouveau prime.

Cette semaine à Star Academy 2024, le prime du 23 novembre sera sous le signe de la nostalgie avec la présence d’anciens participants comme Jenifer et des professeurs emblématiques. Les élèves ont revisité des prestations cultes lors de leurs évaluations, où Marguerite, Julie, Franck et Maureen se sont démarqués, tandis que Masséo, Ulysse et Maïa ont été nominés pour des performances jugées insuffisantes. Ces trois candidats devront défendre leur place lors du prime.



Star Academy 2024

Samedi 23 novembre à 19 h 25