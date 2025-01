Star Academy : première demi-finale entre Marine et Charles

DIVERTISSEMENT – Samedi 11 janvier à 19 h 20, la pression monte d’un cran pour nos deux talents qui vont s’affronter pour une place en finale de cette saison.

Ils ne sont plus que quatre au château : Marine, Charles, Ebony et Franck. La compétition s’intensifie avec la première demi-finale, qui verra Marine et Charles s’affronter pour une place en finale. La seconde demi-finale, prévue le samedi 18 janvier, mettra en duel Ebony et Franck.

Pour cette soirée exceptionnelle, de grands artistes rejoindront les demi-finalistes sur scène :

Santa, invitée spéciale du concert Ici Live, chantera un medley de ses tubes avec Marine et Charles.

Charlotte Cardin interprétera Feel Good en duo avec Marine.

Charlie Winston partagera son célèbre morceau Like a Hobo avec Charles.

Camélia Jordana accompagnera Ebony et Franck pour un moment musical unique.

Préparez-vous à une soirée riche en émotions et en performances mémorables !

Star Academy

Samedi 11 janvier à 19 h 20