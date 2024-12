Star Academy : les comédies musicales

DIVERTISSEMENT – Samedi 7 décembre à 19 h 20, les élèves de la Star Academy reviennent sur TNTV pour un nouveau prime déterminant.

La compétition s’intensifie à la Star Academy, où les huit académiciens restants continuent de se préparer pour la tournée prévue en 2025. Cette semaine, sous le thème des comédies musicales, les élèves se sont affrontés en deux troupes pour une première évaluation, remportée par Franck, Marguerite, Maïa et Ebony, tandis que Charles, Ulysse, Marine et Maureen ont dû passer une seconde épreuve incluant danse et chant. Finalement, Maureen et Charles ont été nominés pour le prime du 7 décembre, qui promet d’être spectaculaire. Placé sous le signe des comédies musicales, ce prime accueillera des stars : Camille Lellouche interprétera Un garçon pas comme les autres (Ziggy) avec une élève, tandis qu’Emmanuel Moire revisitera les classiques du Roi Soleil avec un medley incluant Mon Essentiel et Être à la hauteur.



