Star Academy : la première demi-finale

DIVERTISSEMENT – Samedi 20 janvier à 19 h 20, suivez la première demi-finale qui oppose Julien à Axel.

Pour cette soirée exceptionnelle, les demi-finalistes vont partager la scène avec des grands noms de la variété française et internationale : Olivia Ruiz, Zaho de Sagazan, Marc Lavoine, Zara Larsson et Didier Barbelivien. Plus de nominations désormais mais toujours des évaluations tout au long de la semaine pour le duo Julien/Axel. Et c’est ce dernier, sauvé par les téléspectateurs la semaine dernière, qui s’en est le mieux sorti et bénéficiera donc d’un avantage lors du prime de ce samedi.

21:30 Star Academy 2023 – le retour au château

Nikos Aliagas débriefera les prestations des académiciens avec le corps professoral. Karima Charni sera quant à elle en duplex aux côtés des élèves dans le bus qui les conduira au château de Dammarie-les-Lys pour recueillir leurs réactions à chaud.

Star Academy 2023

Samedi 20 janvier à 19 h 20