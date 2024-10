Star Academy avec Pascal Obispo, Hatik, Patrick Fiori, AaRON et Hoshi !

DIVERTISSEMENT – Samedi 2 novembre à 19 h 25, les élèves de la Star Academy reviennent sur TNTV pour un nouveau prime.

Samedi dernier, le prime de la Star Academy a été riche en émotions ! Après une prestation intense, Paul a malheureusement été éliminé, laissant ses camarades et le public sous le choc. Mais le concours continue, et cette semaine s’annonce tout aussi palpitante avec deux binômes nominés : Ulysse et Marine d’un côté, Thomas et Maïa de l’autre.

Ces quatre talents donneront tout pour rester dans l’aventure et se produiront aux côtés d’invités d’exception : Pascal Obispo, Hatik, Patrick Fiori, AaRON et Hoshi ! Une soirée placée sous le signe de l’émotion et de la musique en compagnie de ces artistes de renom.

Alors, qui saura convaincre le public et les professeurs pour poursuivre l’aventure au château ? Le suspense est à son comble !

Star Academy 2024

Tous les samedis à 19 h 30