Star Academy avec Kendji Girac, Claudio Capéo, Kad Merad et Gims

DIVERTISSEMENT – Vendredi 13 décembre à 19 h 20, les élèves de la Star Academy reviennent sur TNTV pour un nouveau prime déterminant.

Cette semaine à la Star Academy 2024, seuls Charles, Ebony et Franck intègrent le Top 3, évitant ainsi la nomination. Ulysse, Maïa, Marguerite et Marine sont en danger et un d’eux quittera l’aventure vendredi soir, lors du prime avancé pour cause d’élection de Miss France. Les élèves chanteront avec Kendji Girac, Claudio Capéo, Kad Merad et Gims, dans des performances marquant cette soirée spéciale. Pour les évaluations, les élèves ont interprété des titres choisis dans la playlist des professeurs, suscitant des critiques variées et des moments d’émotion.

Star Academy 2024

Vendredi 13 décembre à 19 h 20