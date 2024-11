Star Academy avec Clara Luciani, Vitaa, Philippe Catherine, Thomas Dutrons et Lucky Love

DIVERTISSEMENT – Vendredi 8 novembre à 19 h 20, les élèves de la Star Academy reviennent sur TNTV pour un nouveau prime.

Les 5e et 6e prime de la Star Academy ne seront pas diffusés le samedi soir comme à l’accoutumée mais un jour avant. TF1 diffusera 2 matchs de rugby les samedis 9 et 16 novembre.

Michael Goldman a annoncé aux candidats quels étaient les élèves nommés durant cette semaine consacrée à la marraine Clara Luciani. Ulysse, Noah et Maureen seront confrontés aux votes du public et de leurs autres camarades.

Ces talents donneront tout pour rester dans l’aventure et se produiront aux côtés d’invités d’exception : leur marraine mais aussi Vitaa, Philippe Catherine, Thomas Dutrons et Lucky Love ! Alors, qui saura convaincre le public et les professeurs pour poursuivre l’aventure au château ? Le suspense est à son comble !

Star Academy 2024

Tous les samedis à 19 h 30