Star Academy avec Christophe Maé, Mat Pokora, Christophe Willem et Juliette Armanet

DIVERTISSEMENT – Vendredi 15 décembre à 19h45, les élèves de la Star Academy participeront à leur 7e prime avec à la clé une place pour la tournée qui débutera en mars 2024.

Cette semaine, la diffusion de la Star Academy est avancée d’un jour, pour cause d’élection de Miss France 2024.

Le directeur Michaël Goldman a annoncé les six élèves nommés. Lenie et la Belge Helena ont été immunisées soit par ses pairs pour la première, soit par les professeurs de la Star Academy pour notre compatriote. Axel, Candice, Clara, Djebril, Julien et Pierre devront se sauver lors du prime de ce vendredi.

Ce vendredi 15 décembre, les téléspectateurs pourront retrouver le « showman d’exception M. Pokora, mais aussi Christophe Willem. La chanteuse du groupe Hyphen Hyphen, Santa, sera également présente. Le « DJ belge au milliard d’écoutes sur les plateformes », Lost Frequencies, sera aussi de la partie pour la première fois, ainsi que celle qui « enflamme toutes les scènes de France avec tous ses innombrables tubes », Juliette Armanet. Enfin, Christophe Maé viendra lui aussi partager un moment musical avec les élèves.

Star Academy 2023 – le retour au château

Nikos Aliagas débriefera les prestations des académiciens avec le corps professoral. Karima Charni sera quant à elle en duplex aux côtés des élèves dans le bus qui les conduira au château de Dammarie-les-Lys pour recueillir leurs réactions à chaud.

Star Academy 2023

