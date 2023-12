Star Academy avec Calogero, Natasha St-Pier, Véronique Sanson et Loreen

DIVERTISSEMENT – Samedi 9 décembre à 19h20, les élèves de la Star Academy participeront à un nouveau prime sur le thème de la comédie musicale.

À la fin des évaluations, le corps professoral a décidé de nominer trois élèves. Le directeur Michaël Goldman est venu annoncer la nouvelle aux pensionnaires du château. Margot, Axel et Candice seront les trois nominés de ce samedi. Un prime où les candidats auront l’occasion d’interpréter les tubes des artistes invités, à savoir Calogero, Natasha St-Pier, Véronique Sanson et Loreen, la dernière gagnante de l’Eurovision. Deux autres stars sont également attendus : Sofiane Pamart et Marina Kaye.

21h25 Star Academy 2023 – le retour au château

Nikos Aliagas débriefera les prestations des académiciens avec le corps professoral. Karima Charni sera quant à elle en duplex aux côtés des élèves dans le bus qui les conduira au château de Dammarie-les-Lys pour recueillir leurs réactions à chaud.

Star Academy 2023

Tous les samedis à 19 h 20