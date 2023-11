Star Academy : 2e prime avec Richard Cocciante, James Arthur, Jenifer et Louane

DIVERTISSEMENT – Samedi 11 novembre à 19h20, pour son 2e prime de la saison Star Academy accueillera en invité d’honneur Richard Cocciante, James Arthur, Jenifer et Louane.

Après une première semaine au château de Dammarie-lès-Lys, trois candidats ont finalement été nominés par les professeurs cette semaine : Djebril, Margot et Louis. Ils devront donc donner le meilleur d’eux-mêmes ce samedi. Les élèves de la promotion 2023 auront la chance de partager des duos avec des artistes de renom. La première gagnante de la Star Academy, Jenifer, se joindra à eux. Louane, révélée dans The Voice, et la star internationale James Arthur seront également présents. Richard Cocciante et Grand Corps Malade sont aussi prévus. Qui aura l’opportunité de chanter en duo avec ces stars ? Qui seront les nominés de la semaine ? À suivre…

21h25 Star Academy 2023 – l’arrivée au château

Nikos Aliagas débriefera les prestations des académiciens avec le corps professoral. Karima Charni sera quant à elle en duplex aux côtés des élèves dans le bus qui les conduira au château de Dammarie-les-Lys pour recueillir leurs réactions à chaud.

Star Academy 2023

Tous les samedis à 19 h 20