Spider-Man: No Way Home, votre film de dimanche

FILM – Dimanche 5 janvier à 19 h 15, passez une très belle soirée avec le film « Spider-Man: Homecoming »

Réalisateur Jon WATTS, avec Tom HOLLAND | Zendaya | Benedict CUMBERBATCH

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.