Spider-Man 3, votre film de lundi

FILM – Lundi 11 novembre à 19 h 20, place à action avec le film « Spider-Man 3 », le 3e volet de la saga de l’Araignée avec Tobey MAGUIRE.

Film réalisé par Sam RAIMI, avec Tobey MAGUIRE, Kirsten DUNST, James FRANCO

Peter Parker a enfin réussi à concilier son amour pour Mary-Jane et ses devoirs de super-héros. Mais l’horizon s’obscurcit. La brutale mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses pouvoirs et transforme également sa personnalité pour laisser ressortir l’aspect sombre et vengeur que Peter s’efforce de contrôler. Sous l’influence de son costume, Peter devient trop sûr de lui et commence à négliger ses proches.