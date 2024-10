Spider-Man 2, votre film de lundi

FILM – Lundi 4 novembre à 19 h 20, place à action avec le film « Spider-Man 2 », le 2e volet de la saga de l’Araignée avec Tobey MAGUIRE.

Film réalisé par Sam RAIMI, avec Tobey MAGUIRE, Kirsten DUNST, Alfred MOLINA

Ecartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d’étudiant, Peter Parker n’a pas réussi à garder celle qu’il aime, Mary Jane, qui est aujourd’hui comédienne et fréquente quelqu’un d’autre. Guidé par son seul sens du devoir, Peter vit désormais chacun de ses pouvoirs à la fois comme un don et comme une malédiction. Par ailleurs, l’amitié entre Peter et Harry Osborn est elle aussi menacée. Harry rêve plus que jamais de se venger de Spider-Man, qu’il juge responsable de la mort de son père. La vie de Peter se complique encore lorsque surgit un nouvel ennemi : le redoutable Dr Otto Octavius.