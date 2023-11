Soirée spéciale lutte contre le harcèlement scolaire, lundi à 19h25

EVENEMENT – Lundi 20 novembre à partir de 19 h 20, TNTV vous propose une soirée spéciale sur le thème du harcèlement scolaire, un problème grandissant . La soirée commencera avec le téléfilm « Respire » suivi d’une émission débat « Respire : de la fiction à la réalité » à 20h50 et d’un documentaire « École : en finir avec le harcèlement scolaire ! » à 21h15.

En tant que média qui s’adresse chaque jour aux milliers de téléspectateurs en Polynésie, TNTV a à cœur de sensibiliser ses publics aux sujets qui animent la société et accompagner la libération de la parole.



Selon le ministère de l’Education nationale, 1 élève sur 10 serait victime de moqueries, humiliations, insultes ou agressions dans le cadre de l’école…mais aussi sur les réseaux sociaux.



Le 12 mai 2023, la jeune Lindsay âgée de 13 ans a mis fin à ses jours après avoir subi une vague de harcèlement. Nicolas un adolescent de 15 ans victime de harcèlement scolaire, s’est suicidé le 5 septembre dernier.



La question du harcèlement se pose également en Polynésie. Le 22 mai de cette année, une jeune fille de 11 ans du collège de Punaauia a tenté de se suicider. En octobre dernier, Ahuura Neuffer, une jeune élève du lycée Samuel Raapoto s’est exprimée devant l’ONU. Lors de son discours, elle a voulu sensibiliser sur le sujet du harcèlement scolaire.

Pour info, une cellule contre le harcèlement scolaire est à disposition des élèves. Celle-ci est joignable au téléphone au 40.46.29.29, sur Facebook via la page stopharcelementpf et par mail : [email protected] .

19h20 : Respire

Téléfilm avec Charlie LOISELIER, Calogero, Léonie SIMAGA

Chanter. C’est depuis toujours la raison de vivre de Tessa, 16 ans. Alors, quand elle entre au lycée, elle met toutes les chances de son côté en choisissant l’option musique. Mais très vite, l’adolescente timide devient la cible de moqueries de la part de certains élèves, jaloux de son talent. Lâchée par sa meilleure amie, Tessa subit un harcèlement qui devient peu à peu quotidien et la pousse à bout. Il lui faudra tout le soutien de ses proches et notamment de Raphaël, son professeur de musique, pour retrouver le goût à la vie et réaliser son rêve : monter sur scène.

Déconseillé aux moins de 10 ans

20h50 : Respire : de la fiction à la réalité

À l’issue du téléfilm, Ophélie Meunier accueillera en plateau des invités exceptionnels dont Tessae, jeune chanteuse de 22 ans, victime de harcèlement durant ses années lycée et dont l’autobiographie a inspiré la fiction. Gabriel Attal, nouveau ministre de l’Éducation Nationale qui a fait du harcèlement scolaire son cheval de bataille, livrera le détail de son programme de lutte contre ce fléau. Il fera face aux familles des victimes et au personnel éducatif pour tenter de leur apporter des solutions concrètes.

21h15 : École : en finir avec le harcèlement scolaire !

Documentaire. En France, près d’un enfant sur dix serait victime de harcèlement scolaire. Fléau des cours d’école, le harcèlement scolaire est devenu un véritable sujet politique. Depuis mars 2022, il est désormais reconnu comme un délit pénal. Avec l’essor des réseaux sociaux, le harcèlement scolaire a pris une place encore plus grande dans notre société. Il ne s’arrête plus aux grilles de l’établissement scolaire mais s’invite désormais à la maison.