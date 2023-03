Soirée spéciale Earth Hour – Une heure pour la planète

100% FENUA – Samedi 25 mars à 19h20, à l’occasion de la Earth Hour 2023, TNTV vous propose une émission spéciale « Une heure pour la planète » présentée par Jerry Biret sur la situation écologique au fenua.

Lancée en 2007 en Australie, Earth Hour est devenue la plus grande mobilisation citoyenne pour la planète. Chaque dernier samedi de mars, des milliers de lumières dans le monde s’éteignent pendant 60 minutes.

Une cause écologique et humanitaire à laquelle TNTV a décidé de s’associer cette année via son antenne.

Ce samedi à 19h20, la chaîne diffusera « Une heure pour la planète Hō’ē hora no te fenua », une émission spéciale animée par Jerry Biret. Durant 60 minutes, Jerry et ses invités, des personnalités engagées du fenua, aborderont des thématiques liées à la situation écologique au fenua. Des extraits d’émissions telles que « Le Jt Vert » ou encore « Moana », viendront enrichir le débat.

Earth Hour

Une heure pour la planète – Hō’ē hora no te fenua

Samedi 25 mars à 19h20