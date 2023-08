DIVERTISSEMENT – Vendredi 18 août à 19 h 20, découvrez Snackmasters, le nouveau divertissement présenté par Stéphane Rotenberg

Chips, barres chocolatées, burgers, crèmes glacés… ces produits sont largement consommés et pourtant leurs recettes sont toutes tenues secrètes ! Dans Snackmasters, deux des plus grands chefs du pays se lancent dans un défi extraordinaire : trouver la recette d’un célèbre produit iconique que nous connaissons tous et le reproduire à l’identique ! Pour cette grande première, les chefs Yoann Conte et Thierry Marx devront reproduire le burger le plus connu de France, avec 2 milliards d’unité vendues chaque année : le Big Mac et les frites au goût unique de Mc Donald’s. Les chefs parviendront-ils à reproduire à l’identique ces produits iconiques ? Qui trouvera la recette secrète ? Et qui remportera ce défi culinaire inédit ? Qui deviendra le Snackmaster ?

Snackmasters : trouveront-ils la recette ?

Vendredi 18 août à 19 h 20