Rugby : XV de France / All Blacks en direct, samedi à 10h00

EVENEMENT – Samedi 16 novembre à 10h00, la France affrontera la Nouvelle-Zélande dans une rencontre dantesque à suivre en direct TV sur TNTV.

C’est le grand rendez-vous de l’Autumn Nations Series 2024, un tournoi qui se déroule du 2 au 30 novembre. Pour couvrir la rencontre qui se jouera au Stade de France, le journaliste Stefan ETCHEVERRY et l’ancien international français et actuel directeur général du stade Français, Thomas LOMBARD, sont aux commentaires.

Le duo sera accompagné de Christian CALIFANO, ancien international français et consultant sur TF1 depuis 2011, qui officiera en bord de terrain.

Le match sera suivi par Rugby, magazine d’après match présenté par Isabelle Ithurburu.

Rugby : France / Nouvelle Zélande en direct

Samedi 16 novembre à 10h00