EVENEMENT – vendredi 22 novembre à 10h00, la France affrontera l’Argentine dans une rencontre à suivre en direct TV sur TNTV.

Le XV de France affronte l’Argentine ce vendredi 22 novembre pour conclure sa tournée d’automne, après des victoires impressionnantes contre le Japon et les All Blacks. Les Bleus, en pleine confiance, devront toutefois se méfier des Pumas, une équipe imprévisible capable de battre les meilleures nations, comme l’Afrique du Sud récemment. Privé de Jalibert et Penaud, le groupe français compte sur ses remplaçants pour viser une troisième victoire consécutive.



Rugby : France / Argentine en direct

Vendredi 22 novembre à 10h00