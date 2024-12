Robots : votre film de mardi

FILM – Mardi 17 décembre à 19 h 25, suivez les aventures de Rodney qui se bat pour réaliser ses rêves et sauver les vieux robots dans un monde dominé par un rival maléfique.

L’histoire suit Rodney Copperbottom, un jeune robot inventeur qui rêve de devenir un grand inventeur comme son idole, Bigweld. Lorsqu’il se rend à la métropole des robots pour réaliser son rêve, il découvre que Bigweld a été remplacé par un rival maléfique, Ratchet, qui veut remplacer tous les vieux robots par des modèles plus récents. Rodney, avec l’aide d’amis colorés, se bat pour sauver Bigweld et redonner espoir à tous les robots en difficulté. Le film aborde des thèmes de créativité, de l’amitié et de l’acceptation des différences.