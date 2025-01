Robin des bois, prince des voleurs, votre film de dimanche

FILM – Dimanche 12 janvier à 19 h 25, passez une très belle soirée avec Kevin COSTNER et le film « Robin des bois, prince des voleurs »

Réalisateur Kevin REYNOLDS, avec Kevin COSTNER | Morgan FREEMAN | Alan RICKMAN

En 1193, Le Roi d’Angleterre Richard Coeur de Lion est retenu captif par les Autrichiens. Évadé d’une geôle à

Jérusalem après une croisade des plus périlleuses, Robin de Locksley retourne sur l’île de Grande-Bretagne. Il est accompagné d’Azeem, un Maure qu’il a libéré. Mais Robin réalise avec horreur que ses terres natales ont été mises à feu et à sang. Le Shérif de Nottingham opprime les populations locales et agit comme un vrai tyran. Considéré comme un hors-la-loi, Robin se réfugie dans la forêt de Sherwood. Il y rencontre des brigands et s’allie avec eux pour défier le Shérif, qui cherche à s’emparer du trône royal.