Rio 2 : votre film de lundi

FILM – Lundi 18 décembre à 19h25, passez votre soirée en famille avec le 2e volet des aventures de Blu et sa famille

Film d’animation.

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que la famille s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

« Gags en cascade, scénario qui ne laisse pas une seconde de répit, chansons remuantes, et surtout prodiges graphiques . »

Le Parisien