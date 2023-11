Rima’ura : pour la protection du patrimoine naturel de Rimatara

100% FENUA – Jeudi 30 novembre à 19 h 20, direction Rimatara pour un documentaire inédit

Réalisé par Samuel Ravatua-Smith, le documentaire présente les actions menées par l’Association Rima’Ura pour protéger Rimatara et son patrimoine naturel contre l’arrivée du rat noir et de la fourmi de feu. L’île est reconnue comme une zone clé pour la biodiversité et pour la conservation des oiseaux dont le loris de Rimatara.