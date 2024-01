Rima Hotu, votre émission API pour apprendre à bien jardiner

100% FENUA – Lundi 15 janvier à 17 h 45, découvrez le premier numéro de Rima Hotu, la nouvelle émission proposée par TNTV et la Direction de l’Agriculture

Avoir son propre potager et consommer ses légumes et ses fruits c’est le souhait de beaucoup d’entre nous, encore faut-il savoir jardiner ! Quelles sont les techniques de marcottage, de greffes ? Comment plante-t-on les manguiers ? Comment cultive-t-on le basilic, le romarin ?

TNTV a les réponses avec sa nouvelle émission « Rima Hotu », animée en français et en tahitien par Matehau Lui Mu Yoe, technicien conseiller en développement agricole.

Diffusée les lundi, mardi et jeudi à 17h45, “Rima Hotu” sert de plateforme dédiée au partage direct des techniques agricoles pratiques émanant d’experts spécialisés. Son objectif est de promouvoir l’agriculture durable, de mettre en avant le concept du “manger local,” et de faciliter la transmission de l’expertise pratique des spécialistes de la Direction de l’Agriculture à la population polynésienne.

Réalisateur de l’émission, Samuel Ravatua-Smith, PhD nous en dit plus :



« La série a pris forme suite à ma rencontre avec Matehau de la Direction de l’Agriculture sur l’île de Rimatara. Conscient de la complémentarité entre son expertise agricole et mon approche scientifique des méthodologies techniques, j’ai soumis un épisode pilote et une proposition à la Direction de l’Agriculture, qui ont été pleinement soutenus. En tant que réalisateur de films au cours des 5 dernières années, j’ai produit plusieurs épisodes pour des séries de TNTV, notamment To’u Fenua To’u Ora et Moana (de Yann MARIASSOUCE). C’était le moment opportun de collaborer avec TNTV sur cette nouvelle série qui promeut des valeurs fondamentales de notre société polynésienne, notamment l’autonomie alimentaire et l’idée de retourner à la source, en cultivant une relation symbiotique avec la Terre.

À l’avenir, j’aspire à intégrer ce contenu pédagogique dynamique dans nos salles de classe. Il ne s’agit pas uniquement d’une présentation théorique, mais d’une incitation à l’action, en particulier de la part de notre jeune public, que nous croyons trouvera satisfaction à appliquer ces techniques chez eux ou dans le cadre de leurs programmes scolaires. Je suis enthousiaste à l’idée de collaborer avec la Direction de l’Agriculture et TNTV sur ce projet.«

Réalisé par Samuel Ravatua-Smith, PhD

Produit par Hāloa Production

Rima Hotu

Lundi, mardi et jeudi à 17h45