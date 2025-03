DIVERTISSEMENT – Samedi 15 mars à 22 h 00, place à la chanson et à la générosité sur TNTV avec les Restos du Cœur et le concert des Enfoirés !

En janvier 2025, les Enfoirés se sont produits sur la scène du Sud de France Arena à Montpellier. Fidèles à l’appel lancé par Coluche en 1985, 53 artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Cette édition nous promet un grand show époustouflant. Les tableaux du spectacle, dont quelques sketchs sur scène et en coulisses, se succèdent en mêlant poésie, émotion, grains de folie et nostalgie. Sans oublier les hommages à Françoise Hardy et à Michel Blanc avec la chanson culte : « Quand te reverrai-je, pays merveilleux ? »

Les « petits nouveaux » de la promotion 2025 vont faire leur entrée : Pierre Garnier, Joseph Kamel, Jain, Alain Chamfort, Alex Lutz, François-Xavier Demaison et Ibrahim Maalouf. Avec la présence exceptionnelle de Antoine Dupont, Alexis et Felix Lebrun, Marie Colin, Arnaud Toupense et Axelle Saint-Cirel. 53 artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2025.

Sont présents sur scène : Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Patrick Bruel, Claudio Capio, Sébastien Chabal, Alain Chamfort, Julien Clerc, Marie Colin, François-Xavier Demaison, Arnaud Ducret, Antoine Dupont, Sofia Essaidi, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Jérémy Frérot, Pierre Garnier, Kendji Girac, Jain, Jenifer, Joyce Jonathan, Gérard Jugnot, Joseph Kamel, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Alexis Lebrun, Félix Lebrun, Nolwenn Leroy, Lorie, Alex Lutz, Ibrahim Maalouf, Christophe Maé, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, MC Solaar, Kad Merad, Isabelle Nanty, Thomas Pesquet, Matt Pokora, Raphaël, Gaétan Roussel, Axelle Saint-Cirel, Santa, Shym, Soprano, Claudia Tagbo, Arnaud Toupense, Vianney, Vitaa, Ycare, Michael Youn et Zazie.

Restos du Cœur – Au pays des Enfoirés

Samedi 15 mars à 22 h 00