Résilience : la noix de coco et les feuilles de pandanus

MAGAZINE – Mercredi 15 mars à 19 h 30, retrouvez un nouvel épisode de votre série Résilience.

Dans ce nouvel épisode de RÉSILIENCE, nous nous intéressons à la valorisation de deux joyaux polynésiens : la noix de coco et les feuilles de pandanus. Afin de sauvegarder ces produits qui sont au cœur des cultures polynésiennes, le projet PROTEGE met en place des actions pour les valoriser. Le cocotier se boit, se mange, sert à élaborer des produits cosmétiques et se tresse. Au-delà de son aspect culturel, le coco est un moyen de subsistance notamment en Polynésie française ! Les feuilles de pandanus sont quant à elles utilisées pour le tressage en Polynésie française et plus particulièrement aux îles australes où ce savoir-faire se transmet de mère en fille.

Produite par Bluegreen Production NC.

Ces vidéos ont été produites avec le soutien financier de l’Union européenne. Leur contenu relève de la seule responsabilité de la Communauté du Pacifique et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.