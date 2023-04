EVENEMENT – Du 20 au 27 avril à partir de 19h20 (sauf les 24 et 25 soirées des débats), TNTV vous propose une série de 6 entretiens avec les candidats des 3 partis qualifiés pour le second tour des Territoriales.

TNTV vous propose une série d’entretiens pour mieux connaître les candidats à la plus haute fonction du Pays : comprendre l’homme (car, cette année encore, aucune femme n’est candidate à la présidence) et comprendre son projet pour la Polynésie. Chaque candidat Moetai Brotherson, Nuihau Laurey et Edouard Fritch fera face à Tiare Nui Pahuiri-Philippon en tahitien, et à Mike Leyral en français.



Jeudi 20 avril : A HERE IA PORINETIA EN FRANCAIS

Vendredi 21 avril : TAVINI HUIRAATIRA EN FRANCAIS

Samedi 22 avril : TAPURA HUIRAATIRA EN TAHITIEN

Dimanche 23 avril : TAPURA HUIRAATIRA EN FRANCAIS

Mercredi 26 avril : A HERE IA PORINETIA EN TAHITIEN

Jeudi 27 avril : TAVINI HUIRAATIRA EN TAHITIEN

La rédaction de TNTV se mobilise également pour couvrir la campagne dans vos journaux, Te Ve’a à 18 h 00 et Le Journal à 18 h 30.

Vous pouvez également suivre toute l’actualité des élections territoriales 2023 sur la page spéciale du site de la chaîne : www.tntv.pf/territoriales/

Suivez les Territoriales 2023 sur TNTV